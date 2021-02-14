Казахстанская легкоатлетка завоевала «серебро» открытого чемпионата Беларуси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Могилев принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях. По итогам турнира казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала «серебро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Золото» соревнований завоевала Карина Демидик из Беларуси, показав результат 1,94. Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Мария Жодик, которая показала результат 1,86 м.



Чемпионат стартовал 12 февраля. Кристина Овчинникова взяла серебряную награду в прыжках в высоту. Спортсменка показала результат в лучшей попытке - 1.92 м.