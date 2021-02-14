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    23:17, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстанская легкоатлетка завоевала «серебро» открытого чемпионата Беларуси

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Могилев принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях. По итогам турнира казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала «серебро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
    Чемпионат стартовал 12 февраля. Кристина Овчинникова взяла серебряную награду в прыжках в высоту. Спортсменка показала результат в лучшей попытке - 1.92 м.
    «Золото» соревнований завоевала Карина Демидик из Беларуси, показав результат 1,94. Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Мария Жодик, которая показала результат 1,86 м.
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