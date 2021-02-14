23:17, 13 Февраль 2021 | GMT +6
Казахстанская легкоатлетка завоевала «серебро» открытого чемпионата Беларуси
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Могилев принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях. По итогам турнира казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова завоевала «серебро», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.Чемпионат стартовал 12 февраля. Кристина Овчинникова взяла серебряную награду в прыжках в высоту. Спортсменка показала результат в лучшей попытке - 1.92 м.
«Золото» соревнований завоевала Карина Демидик из Беларуси, показав результат 1,94. Замкнула тройку лидеров ее соотечественница Мария Жодик, которая показала результат 1,86 м.