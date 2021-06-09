Казахстанская легкоатлетка установила рекорд Азии на ЧРК-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Казахстана, который проходит в эти дни на Центральном стадионе в Алматы установлен рекорд Азии по прыжкам в высоту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Надежда Дубовицкая устанавливает рекорд Азии. Результат два метра!», — сообщает источник.

В прошлом году Дубовицкая стала чемпионкой международного турнира в Турции, на тот момент ее лучшим результатом был 1.9 метра.

Всего на ЧРК-2021 приняли участие 241 легкоатлета со всех регионов страны.

Напомним, что вчера легкоатлетка Мария Овчинникова завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио по прыжкам в длину с разбега. В лучше своей попытке Мария показала результат 14.34 метров.



