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    22:05, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Казахстанская легкоатлетка установила рекорд Азии на ЧРК-2021

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На чемпионате Казахстана, который проходит в эти дни на Центральном стадионе в Алматы установлен рекорд Азии по прыжкам в высоту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Надежда Дубовицкая устанавливает рекорд Азии. Результат два метра!», — сообщает источник.

    В прошлом году Дубовицкая стала чемпионкой международного турнира в Турции, на тот момент ее лучшим результатом был 1.9 метра.

    Всего на ЧРК-2021 приняли участие 241 легкоатлета со всех регионов страны.

    Напомним, что вчера легкоатлетка Мария Овчинникова завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио по прыжкам в длину с разбега. В лучше своей попытке Мария показала результат 14.34 метров.



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