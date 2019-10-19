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Казахстанская короткометражка получила 2 приза на фестивале в Румынии

19 Октября 2019, 20:08
Казахстанская короткометражка получила 2 приза на фестивале в Румынии

БУХАРЕСТ. КАЗИНФОРМ - Короткометражный фильм «Асан» Берика Жаханова удостоился двух наград – за лучшую мужскую роль и лучшую операторскую работу – на Международном фестивале короткометражных фильмов Short to the Point (Румыния), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм».

Главную мужскую роль в картине исполнил актёр Азат Жумадил, оператором-постановщиком проекта выступил Шерхан Тансыкбаев.

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Картина «Асан», снятая киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, рассказывает о юноше, едущем на похороны отца, которого не видел много лет.

Напомним, что фильм «Асан» в прошлом году был показан в рамках программы Short Film Corner 71-го Международного Каннского кинофестиваля, посвящённой короткометражным фильмам всего мира. Также в 2018 году картина была удостоена ряда призов на международных фестивалях, таких как приз «Лучший актер» на Республиканском фестивале «Байконур», Специальный приз жюри на МКФ 9th START International Short Film Festival в Баку, Премия «Кулагер» в номинации «Лучший короткометражный фильм», Специальный приз на МКФ Пролог/Prologue в Ташкенте, а также Специальный приз жюри «За поэтичность» на XV Международном фестивале-практикуме киношкол «Кинопроба!» в Екатеринбурге. В апреле 2019 года картина была представлена в конкурсной программе XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино в Татарстане.

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