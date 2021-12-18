Казахстанская конькобежка завоевала вторую медаль чемпионата четырех континентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Екатерина Айдова завоевала серебряную медаль на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Калгари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале соревнований на дистанции 1000 метров среди женщин Екатерина Айдова с результатом 1:15.492 секунды заняла второе место.

Первой финишировала представительница Тайбэя Ю Тин Хуанг (1:14.457), а тройку лучших замкнула Кали Крист (1:16.508) из Канады.

Напомним, ранее Айдова выиграла «золото» турнира на дистанции 500 метров.