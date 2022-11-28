Казахстанская конькобежка завоевала второе «золото» на юниорском этапе Кубка мира

28 Ноября 2022, 08:10

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В финском Сейняйоки завершился I этап молодежного Кубка мира по конькобежному спорту. Как сообщает пресс-служба Дирекция развития спорта, спортсмены сборной Казахстана выиграли 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, передает МИА «Казинформ».

Так, в последний день соревнований, Алина Дауранова завоевала второе «золото» в беге на 500 метров среди девушек. Это расстояние она преодолела за 40,27 секунды. Второе и третье места на счету у Пьен Херсман из Нидерландов и Серены Пергер из Италии.

Алтай Жардембекулы стал серебряным призером в переходном разряде на 500 метров среди юношей и взрослых. Отметим, что Алтай является чемпионом на 1500 метров этапа Кубка Казахстана, прошедшего десять дней назад. Замкнул пятерку лидеров еще один наш соотечественник этой Максат Мукаев.

Совсем немного не хватило Нуралы Акжолу, выступавшему в забеге на 1500 метров среди молодежи. В битве за бронзу казахстанец отстал от голландского спортсмена на полсекунды и занял 4-е место. Его коллега по сборной Роман Бинозаров занял 7 место.

Напомним, в первый день Кубка мира, Алина Дауранова завоевала золотую медаль на дистанции 1000 метров. Ей потребовалось 1:22,10 секунды, чтобы пробежать указанную дистанцию. Никита Важенин занял 2-е место среди мужчин в беге на тысячу метров. Он отстал от японца Иссы Гундзи всего на 2 секунды. Казахстанка Нуралы Акжол завоевала бронзовую медаль в беге на 3000 метров.

Стоит отметить, что 3-4 декабря, здесь же, пройдет 2-й этап молодежного Кубка мира. Затем, в следующем году, 4-5 февраля, конькобежцы встретятся в Инцелле, Германия. Далее, 10-12 февраля в том же городе Инцелль пройдет молодежный чемпионат мира.

Фото: Getty Images