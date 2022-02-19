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Казахстанская конькобежка осталась без медали Олимпийских игр в Пекине

19 Февраля 2022 15:13
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Казахстанская конькобежка осталась без медали Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся финальный масс-старт у конькобежек, где также приняла участие представительница Казахстана Надежда Морозова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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За медали боролись 16 сильнейших по итогам полуфиналов спортсменок. Победу одержала Ирен Схаутен из Нидерландов, за ней на пьедестале расположились канадка Ивани Блонден и итальянка Франческа Лоллобриджида. Морозова заняла 12-е место, не сумев набрать спринтерских очков.
Напомним, что в полуфинале Надежде удалось закрепиться на последнем для прохода в финал месте — восьмом.
Ранее супруг Надежды Дмитрий Морозов также принял участие в полуфинале мужского масс-старта, но остался за бортом финала.




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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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