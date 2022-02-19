Казахстанская конькобежка осталась без медали Олимпийских игр в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На зимних Олимпийских играх в Пекине состоялся финальный масс-старт у конькобежек, где также приняла участие представительница Казахстана Надежда Морозова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За медали боролись 16 сильнейших по итогам полуфиналов спортсменок. Победу одержала Ирен Схаутен из Нидерландов, за ней на пьедестале расположились канадка Ивани Блонден и итальянка Франческа Лоллобриджида. Морозова заняла 12-е место, не сумев набрать спринтерских очков.

Напомним, что в полуфинале Надежде удалось закрепиться на последнем для прохода в финал месте — восьмом.

Ранее супруг Надежды Дмитрий Морозов также принял участие в полуфинале мужского масс-старта, но остался за бортом финала.





