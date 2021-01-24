Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова выиграла в группе B на этапе Кубка мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Херенвене (Нидерланды) продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. В рамках третьего соревновательного дня проявила себя Екатерина Айдова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Представительница Казахстана одержала победу в группе B на дистанции 1000 метров. Второе место у Анны Нифантовой (Беларусь). Беатрис Ламарш из Канады финишировала третьей. Добавим, что позже состоятся соревнования в группе А.

Также Артур Галиев выступил на дистанции 500 метров (группа B). Он стал восьмым.

