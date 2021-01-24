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    16:33, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова выиграла в группе B на этапе Кубка мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Херенвене (Нидерланды) продолжается этап Кубка мира по конькобежному спорту. В рамках третьего соревновательного дня проявила себя Екатерина Айдова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Представительница Казахстана одержала победу в группе B на дистанции 1000 метров. Второе место у Анны Нифантовой (Беларусь). Беатрис Ламарш из Канады финишировала третьей. Добавим, что позже состоятся соревнования в группе А.
    Также Артур Галиев выступил на дистанции 500 метров (группа B). Он стал восьмым.


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