Казахстанская компания выпускает стройматериалы из отходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «ЭкостройНИИ-ПВ» осуществляет собственное производство и продажу инновационных строительных материалов, в состав которых входят золошлаковые отходы тепловых электростанций и отходы металлургии Павлодарской области.

Как рассказывают представители компании, группа ученых Павлодарского государственного университета имени Султанмахмута Торайгырова предложила интересный проект, под которым подразумевалась разработка продукции с использованием технологии не имеющей аналогов. Они предложили использовать золошлаковые отходы и бокситовый шлам, сбор которых идет по территории всей страны. Они в свою очередь отличаются по химическому и гранулометрическому составу, а также вяжущим свойствам от других аналогов и прототипов.

Компания совместно с учеными разработав рецептуру состава строительных смесей подала заявку на патент и получила положительное заключение от экспертов. Впоследствии ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» стало победителем одной из грантовых программ проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого Правительством Казахстана совместно со Всемирным банком.

На сегодняшний день, производители инновационных строительных материалов вместе с официальными дилерами определили оптимальный состав современного комплекса технологической линии, выполнили поставку и монтаж оборудования.