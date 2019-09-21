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20.09.2019 19:55
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20.09.2019 19:42
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Казахстанская компания выпускает стройматериалы из отходов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «ЭкостройНИИ-ПВ» осуществляет собственное производство и продажу инновационных строительных материалов, в состав которых входят золошлаковые отходы тепловых электростанций и отходы металлургии Павлодарской области.
Как рассказывают представители компании, группа ученых Павлодарского государственного университета имени Султанмахмута Торайгырова предложила интересный проект, под которым подразумевалась разработка продукции с использованием технологии не имеющей аналогов. Они предложили использовать золошлаковые отходы и бокситовый шлам, сбор которых идет по территории всей страны. Они в свою очередь отличаются по химическому и гранулометрическому составу, а также вяжущим свойствам от других аналогов и прототипов.
Компания совместно с учеными разработав рецептуру состава строительных смесей подала заявку на патент и получила положительное заключение от экспертов. Впоследствии ТОО «ЭкостройНИИ-ПВ» стало победителем одной из грантовых программ проекта «Стимулирование продуктивных инноваций», реализуемого Правительством Казахстана совместно со Всемирным банком.
На сегодняшний день, производители инновационных строительных материалов вместе с официальными дилерами определили оптимальный состав современного комплекса технологической линии, выполнили поставку и монтаж оборудования.
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