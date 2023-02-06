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Казахстанская компания может купить автозавод Volkswagen в России

6 Февраля 2023, 14:00
Казахстанская компания может купить автозавод Volkswagen в России

АСТАНА. КАЗИНФОМР - Российская инвестиционная компания АФК «Система» раcсматривает вариант приобретения завода Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Коммерсантъ».

АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге. К сделке также привлечена компания из Казахстана Allur, которая в том числе занимается выпуском автомобилей и имеет китайских акционеров, связанных с выпуском Volkswagen в КНР. По словам источников, площадку планируют перезапустить, сохранив модели VW или близкие к ним автомобили. Аналитики отмечают, что это может быть реализовано за счет работы с поставщиками VW из Турции или партнерами концерна из Китая.

АФК «Система» ведет переговоры о приобретении калужского завода у Volkswagen, рассказал ряд собеседников. Источники «Ъ» сообщают, что АФК планировала привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur. В состав AllurGroup входят производственные площадки «Агромашхолдинг» и «СарыаркаАвтоПром», а также дилерская и дистрибуторская сеть AllurAuto.

В АФК и Allure отказались от комментариев. В «Фольксваген Груп Рус» сказали, что постоянно следят за ситуацией и рассматривают различные сценарии.

«Один из возможных вариантов — это продажа активов «Фольксваген Груп Рус» третьей стороне. Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято»,— сообщили там.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в октябре 2022 года со ссылкой на источники сообщало, что VW рассчитывает найти покупателей на завод в России или Китае.

Два источника «Ъ» говорят, что схема возможного взаимодействия казахстанской и российской сторон в сделке еще не определена, есть несколько вариантов.

Однако, по их словам, речь идет о продолжении выпуска имеющихся моделей.

Другой источник «Ъ» рассказал о возможном участии в сделке не только компании из Казахстана, но и об интересе игроков с Ближнего Востока и Китая: речь также идет о выпуске VW или близких моделей. Об участии АФК он не слышал.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ


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