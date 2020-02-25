Казахстанская компания будет сотрудничать с мировым лидером по кибербезопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская компания T&T Security будет сотрудничать с мировым лидером в сфере кибербезопасности Trend Micro Incorporated. Компании подписали соглашение о начале научного и технического сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это очень радостное событие, для нашего министерства в том числе. В 2016 году мы впервые познакомились с продукцией T&T Security, мы приобрели в то время малоизвестный казахстанский продукт, который успешно внедрили в министерстве. Мы рады, потому что одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности Trend Micro Incorporated и T&T Security берут взаимные обязательства по разработке и укреплению нашего казахстанского продукта», - сказал на презентации формата сотрудничества заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов.

По его словам, ведомство всегда оказывало поддержку казахстанским разработчикам.

«Мы считаем, что в этом отчасти есть заслуга нашего министерства, потому что все эти годы мы старались поддерживать наших отечественных разработчиков, и мы продолжаем это делать. Мы полагаем, что тем самым показываем пример для наших казахстанских разработчиков – даже маленькие и неизвестные продукты в нашей стране с помощью государственной поддержки могут выйти на уровень заключения контрактов с мировыми лидерами в сфере кибербезопасности», - отметил Р. Абдикаликов.

Как говорится в сопутствующей информации, интеграция и совместное применение продуктов Trend Micro для мониторинга подозрительной сетевой активности, предотвращения вторжений, защиты серверов и рабочих станций, а также решения tLab по обнаружению и глубокому анализу угроз вредоносного ПО от T&T Security позволят добиться максимального уровня защиты инфраструктуры клиентов и предотвратить кибератаки, которые не способны обнаружить традиционные антивирусы и другие средства безопасности.

tLab компании Trend Micro Incorporated – передовой продукт по защите от угроз вредоносного ПО нового типа: малозаметные атаки, целевые и АРТ атаки.