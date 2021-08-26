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Казахстанская команда выступила на Гран-при по велоспорту на треке в Чехии

26 Августа 2021 20:07
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Казахстанская команда выступила на Гран-при по велоспорту на треке в Чехии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представители команды Казахстана Nur Sultan Cycling Team приняли участие в Гран-при Чехии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Лучший результат показал Асылхан Турар. Спортсмен занял девятое место в скретче.

Напомним, команда была создана на базе действовавшей ранее (с 2011 года по 2018-й) Track Team ASTANA. В тот период клуб являлся базовым для национальной сборной Казахстана по велоспорту на треке. Его составляли молодые и перспективные гонщики, выступавшие как на треке, так и на шоссе.

В Nursultan Cycling Team также собрали преимущественно представителей национальной команды по этому виду спорта. Свой шанс проявить себя и развить талант получили и молодые спортсмены.


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