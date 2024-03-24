Казахстанская команда шпажистов впервые выступит на Олимпиаде-2024 полным составом

Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия). За квоту казахстанские шпажисты бились с Южной Кореей, которой необходимо было выйти в финал турнира.

Однако в 1/8 финала корейцы потерпели поражение от Чехии, тем самым завершив выступление в командных соревнованиях.

До ЭКМ в Тбилиси наша команда опережала главного конкурента в рейтинге на 26 очков. Теперь же Казахстан для Южной Кореи стал недосягаемым.

Наша команда стала в Азии первой в рейтинге, не считая Японию, которая уже получила прямую квоту за счет попадания в четверку сильнейших в топ-листе.

Лицензия шпажистов является исторической. Никогда команда Казахстана не выступала на Играх в полном составе. Путевку завоевали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай.