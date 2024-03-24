РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:18, 24 Март 2024 | GMT +6

    Казахстанская команда шпажистов впервые выступит на Олимпиаде-2024 полным составом

    Казахстанская команда шпажистов впервые выступит на Олимпиаде-2024 полным составом
    Фото: Olympic.kz

    Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге квалифицировалась на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Это стало возможным по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия). За квоту казахстанские шпажисты бились с Южной Кореей, которой необходимо было выйти в финал турнира.

    Однако в 1/8 финала корейцы потерпели поражение от Чехии, тем самым завершив выступление в командных соревнованиях.

    До ЭКМ в Тбилиси наша команда опережала главного конкурента в рейтинге на 26 очков. Теперь же Казахстан для Южной Кореи стал недосягаемым.

    Наша команда стала в Азии первой в рейтинге, не считая Японию, которая уже получила прямую квоту за счет попадания в четверку сильнейших в топ-листе.

    Лицензия шпажистов является исторической. Никогда команда Казахстана не выступала на Играх в полном составе. Путевку завоевали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов, Ерлик Сертай.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Олимпиада Азия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!