19 Августа 2022 17:13

Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности в Турции.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории свыше 68 килограммов в финале казахстанка оказалась сильнее Мелтем Акьел (Турция).

В категории до 61 килограмма Асель Канай (Казахстан) поднялась на третью ступень пьедестала.





Фото: olympic.kz











