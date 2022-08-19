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Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности
19 Августа 2022 17:13

Казахстанская каратистка завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала золотую медаль на Играх исламской солидарности в Турции.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В весовой категории свыше 68 килограммов в финале казахстанка оказалась сильнее Мелтем Акьел (Турция).

В категории до 61 килограмма Асель Канай (Казахстан) поднялась на третью ступень пьедестала.



Фото: olympic.kz




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