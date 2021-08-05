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Казахстанская каратистка уступила во втором бою Олимпиады-2020
5 Августа 2021 15:28
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Представительница Казахстана в каратэ Молдир Жанбырбай продолжает выступление на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Во втором бою группового этапа в весовой категории до 55 кг Молдир встречалась с австрийкой Беттиной Планк и уступила со счетом 3:4. Впереди ее ждет поединок с украинской спортсменкой Анжеликой Терлюгой.
В предыдущем бою Жанбырбай оказалась сильнее Радвы Сайед из Египта — 7:2.
Для выхода в полуфинал необходимо занять первое или второе место в каждой подгруппе.
Ранее казахстанский каратист Дархан Агадилов стал абсолютным победителем группового раунда Олимпийского турнира.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов
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