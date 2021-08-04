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Казахстанская каноистка прошла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

4 Августа 2021, 07:46
Казахстанская каноистка прошла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио стартовали квалификационные соревнования по гребле на байдарках и каноэ, передает МИА «Казинформ» со сылкой на Olympic.kz.

В рамках турнира завершились предварительные заезды на каноэ-одиночке у женщин на дистанции 200 метров. Казахстан в этом виде представляла Маргарита Торлопова.

По итогам пятого заезда казахстанка расположилась на седьмом месте, показав время 49, 721. Таким образом, Маргарита выступит в четвертьфинале турнира, который состоится позже сегодня.

Отметим, что первые два места давали пропуск в полуфинал, последние четыре - в четвертьфинал.

Фото: НОК Казахстана, Владислав Семенов

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