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Казахстанская IT-разработка Okoo выявила погрешности на первой республиканской STEM олимпиаде

6 Ноября 2019 10:46
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Казахстанская IT-разработка Okoo выявила погрешности на первой республиканской STEM олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская IT-разработка по отслеживанию аккуратности проведения тестов и олимпиад Okoo выявила читинг (академическая неточность) при проведении первой республиканской STEM олимпиады.

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Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал заместителя акима столицы Малики Бектуровой.

Так, во время соревнований программа присвоила одинаковое количество баллов за решение одной задачи по программированию, то есть был выявлен идентичный код у двух команд. В итоге решили не дисквалифицировать команду, но аннулировать очки и дали предупреждение.

Окоо – это алгоритмы искусственного интеллекта для персонализации обучения информатике. Система позволяет в режиме реального времени осуществлять проверку выполненных заданий и присваивать очки (баллы) за правильность и скорость их выполнения.

Данный стартап стал победителем в рамках Astana Innovations Challenge и Seedstars World Tour. Софт уже сегодня внедряется в школах города, а мы и дальше будем поддерживать развитие казахстанских айти-продуктов.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Связь, ТВ, IT, Цифровой Казахстан,
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