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вчера 19:10
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Казахстанская IT-разработка Okoo выявила погрешности на первой республиканской STEM олимпиаде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская IT-разработка по отслеживанию аккуратности проведения тестов и олимпиад Okoo выявила читинг (академическая неточность) при проведении первой республиканской STEM олимпиады.
Более 1500 человек зарегистрировались в первый час на портале Smart Astana на получение арендного жилья
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал заместителя акима столицы Малики Бектуровой.
Так, во время соревнований программа присвоила одинаковое количество баллов за решение одной задачи по программированию, то есть был выявлен идентичный код у двух команд. В итоге решили не дисквалифицировать команду, но аннулировать очки и дали предупреждение.
Окоо – это алгоритмы искусственного интеллекта для персонализации обучения информатике. Система позволяет в режиме реального времени осуществлять проверку выполненных заданий и присваивать очки (баллы) за правильность и скорость их выполнения.
Данный стартап стал победителем в рамках Astana Innovations Challenge и Seedstars World Tour. Софт уже сегодня внедряется в школах города, а мы и дальше будем поддерживать развитие казахстанских айти-продуктов.
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