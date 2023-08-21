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    13:50, 21 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанская исполнительница завоевала Гран-при фестиваля «Мейкин Азия» на Иссык-Куле

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    Фото: пресс-служба Минкультуры
    ЧОЛПОН-АТА. КАЗИНФОРМ - Обладательницей Гран-при III международного Иссык-Кульского фестиваля исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия», который проходил с 18 по 20 августа на побережье Иссык-Куля, стала казахстанская певица Айна Калмаганбетова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный приз фестиваля в размере 5 тысяч долларов США, диплом и специальную статуэтку конкурса победительнице из Казахстана Айне Калмаганбетовой вручил заместитель председателя Кабинета министров КР Эдиль Байсалов.

    Приз за первое место 3 тысячи долларов США и памятные подарки присуждены Руслану Асанкан (Кыргызстан) и Бегюм Текакпынар (Северный Кипр), второе место и денежный приз в 2 тысячи долларов США завоевали Сарвиноз Камалова (Узбекистан) и Надо Талевска (Северная Македония), третье место и 1 тысяча долларов США достались Адильхану Макину (Казахстан) и Касиет Идрисовой (Кыргызстан). Специальную награду фестиваля получил конкурсант из Турции Жевхер Аксой.


    Международная судейская коллегия, в которую вошли видные представители культуры Турции, Северной Македонии, Казахстана, Узбекистана, Германии, России и других стран, оценивала талант и мастерство молодых конкурсантов.

    Напомним, в III международном фестивале исполнителей популярной музыки «Мейкин Азия», который в течение трех дней проходил на побережье Иссык-Куля, принимали участие молодые исполнители в возрасте от 18 до 35 лет, прибывшие из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Турции, Северного Кипра, Боснии и Герцеговины, России, Болгарии, Северной Македонии, Словении и Сербии.

    Завершился музыкальный конкурс гала-концертом с выступлением известных отечественных и зарубежных исполнителей.


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