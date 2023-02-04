Казахстанская горнолыжница выиграла «золото» в слаломе на FIS-старте в Кыргызстане
4 Февраля 2023, 16:31
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские горнолыжники выступили в слаломе на FIS-старте в Орловке (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Казахстанка Александра Троицкая (2.09.49) финишировала первой среди женщин. Серебряную медаль завоевала другая представительница Казахстана Ксения Бережная (+9.22).
У мужчин отметились Захар Кучин (+1.04) и Никита Техеров (+9.98), которые завершили выступление на втором и третьем месте соответственно.
Фото: commons.wikimedia.org
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