Казахстанская горнолыжница выиграла «золото» в слаломе на FIS-старте в Кыргызстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские горнолыжники выступили в слаломе на FIS-старте в Орловке (Кыргызстан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Казахстанка Александра Троицкая (2.09.49) финишировала первой среди женщин. Серебряную медаль завоевала другая представительница Казахстана Ксения Бережная (+9.22).

У мужчин отметились Захар Кучин (+1.04) и Никита Техеров (+9.98), которые завершили выступление на втором и третьем месте соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org