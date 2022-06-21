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    23:00, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Казахстанская гонщица выиграла историческую медаль чемпионата Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гонщица из Казахстана Рината Султанова завоевала первую медаль в истории отечественного велоспорта в дисциплине «омниум» на чемпионате Азии в Нью-Дели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

    «Рината Султанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии в гонке «омниум». В истории казахстанского велоспорта до Ринаты еще ни одной гонщице не удавалось подняться на подиум в «омниуме».

    Данный результат позволит спортсменке войти в топ-10 мирового рейтинга, тем самым укрепив ее позиции для отбора на предстоящие Олимпийские игры в Париже», - сообщили в Федерации велоспорта.


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    Спорт Велоспорт
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