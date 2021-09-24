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    22:15, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская гольфистка завоевала «бронзу» на турнире в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская гольфистка Ривекка Джумагулова стала третьей на престижном студенческом турнире Coeur d'Alene Collegiate в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    На прошлой неделе в штате Айдахо прошел турнир в рамках Национальной Студенческой Атлетической Ассоциации США (NCAA). Всего в турнире приняли участие 95 участниц из 17-ти университетов. В соревнованиях также приняла участие и казахстанская гольфистка Ривекка Джумагулова, в качестве первокурсницы за команду Университета Сиэтла (Seattle University).

    С первого раунда Ривекке удалось показать лучший результат: -1 (70) и занять лидирующую строчку. Во второй день игра не заладилась и, допустив досадный двойной богги, Джумагулова была пятой.

    Третий раунд наша атлетка начала снова с двойного богги, но тут же смогла исправить положение, выполнив подряд два бёрди, закончив раунд в Par.

    В итоге +1 и с общим результатом 70/73/71, казахстанка заняла третье место.

    Надо отметить, что Джумагулова показала более чем достойную игру и была признана спортсменкой недели в Западной Атлетической Конференции США. Ривекка играет в Западной Атлетической Конференции (WAC).


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