Казахстанская гольфистка стала победительницей турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сиэтле состоялся турнир «Pat Lesser - Harbottle Invitational» по гольфу, в рамках чемпионата Национальной студенческой атлетической ассоциации США. В соревнованиях участие приняла и казахстанская гольфистка Ривекка Джумагулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

На этом турнире выступили 110 спортсменок из 20 команд высших учебных заведений. Джумагулова представляла Университет Сиэтла.

Первый раунд Ривекке дался легко. При двух богги, четырех бёрди, с результатом -2 (70) наша гольфистка захватила лидерство. Во втором раунде счёт +1(73).

В третьем, заключительном раунде Джумагулова не дала соперницам никаких шансов, сыграв блестяще в короткой игре. Опередив ближайшую преследовательницу на 4 удара и с итоговым результатом -5, наша соотечественница стала победительницей турнира.

Благодаря результату казахстанки команда Университета Сиэтла (SeattleU Redhаwks) смогла занять первое место на этом турнире.

Напомним, ранее казахстанская гольфистка Ривекка Джумагулова стала третьей на престижном студенческом турнире Coeur d'Alene Collegiate в США.