29 Августа 2022 18:00
Казахстанская гимнастка завоевала пять медалей на турнире в Венгрии
БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Айбота Ертайкызы отметилась несколькими медалями на турнире Gracia Fair Cup по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Айбота завоевала золотую медаль в упражнении с булавами. Также в ее активе второе место в многоборье и в упражнении с лентой.
При этом ранее она завоевала «серебро» в упражнении с мячом и «бронзу» в упражнении с обручем.
Дильназ Байленова в Венгрии заняла третье место в упражнении с мячом.
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