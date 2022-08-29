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Казахстанская гимнастка завоевала пять медалей на турнире в Венгрии
29 Августа 2022 18:00

Казахстанская гимнастка завоевала пять медалей на турнире в Венгрии

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Айбота Ертайкызы отметилась несколькими медалями на турнире Gracia Fair Cup по художественной гимнастике в Будапеште (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Айбота завоевала золотую медаль в упражнении с булавами. Также в ее активе второе место в многоборье и в упражнении с лентой.

При этом ранее она завоевала «серебро» в упражнении с мячом и «бронзу» в упражнении с обручем.

Дильназ Байленова в Венгрии заняла третье место в упражнении с мячом.

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