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    15:20, 28 Март 2022 | GMT +6

    Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» в Испании

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль на турнире Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в испанском городе Марбелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана, Эльжана Таниева завоевала «бронзу» в упражнении с булавой.

    Это вторая медаль Эльжаны в сезоне. Ранее она завоевала серебряную медаль на Гран-при в России.

    Стоит отметить, что Эльжана Таниева тренируется в Центре Ирины Винер-Усмановой в России. Тренер – Яна Аринцева.


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