Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» в Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль на турнире Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в испанском городе Марбелье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана, Эльжана Таниева завоевала «бронзу» в упражнении с булавой.

Это вторая медаль Эльжаны в сезоне. Ранее она завоевала серебряную медаль на Гран-при в России.

Стоит отметить, что Эльжана Таниева тренируется в Центре Ирины Винер-Усмановой в России. Тренер – Яна Аринцева.