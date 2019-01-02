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Казахстанская «GGG среди женщин» подвела итоги ушедшего года
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская профи-боксерша Аида Сатыбалдинова (4-1-1, 1 КО) опубликовала в своем Instagram обращение к подписчикам и болельщикам, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Хочу поблагодарить 2018 год. В этом 2018 году сбылись мои заветные мечты стать профессиональным боксером и стать чемпионкой мира. И это было практически нереальным. Но вера в саму себя, вера с которой я просыпаюсь каждый день и засыпаю, воплотилась в реальность. Я благодарна Всевышнему за все трудности, за все яркие моменты, за все взлёты и падения, потому что благодаря всему этому я являюсь той Аидой, которую вы знаете. 2018 год был очень ярким годом для меня, хоть и порой тяжелым. Но всё, что я имею в своём багаже знаний, приведёт меня к моим новым мечтам, к моим новым планам. Преодолевая ступень за ступенью, я иду к своему триумфу!
Вам друзья хочу пожелать в этом 2019 году ставить перед собой цели и идти к ним. Не бойтесь трудностей, не бойтесь риска, просто иди и не останавливайся, и только тогда вы добьётесь больших высот. С Новым 2019 годом друзья! Желаю Вам от чистого сердца всех земных благ, будьте счастливы! Lady Sparta», - написано в публикации спортсменки.
Следующий поединок Аиды, также известной как «GGG среди женщин», состоится 26 января в Тихуане (Мексика). Ее соперница пока неизвестна.
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