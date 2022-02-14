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Казахстанская фристайлистка неудачно стартовала в квалификации акробатики на Олимпиаде

14 Февраля 2022 13:47
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Казахстанская фристайлистка неудачно стартовала в квалификации акробатики на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На зимних Олимпийских играх в Пекине проходят квалификационные старты по лыжной фристайл-акробатике среди женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Казахстанская спортсменка Жанбота Алдабергенова завершила свою попытку с результатом 80.56 балла, не сумев чисто выполнить приземление. Она не смогла удержаться в шестерке лучших и квалифицироваться в финал напрямую. Теперь ее ждет вторая квалификация.

Ранее свой отборочный заезд провела другая представительница Казахстана Акмаржан Калмурзаева — она также не смогла попасть в шестерку лучших и попытает счастья во втором подходе.

Вторая квалификация стартует с 13:45, финалы — с 17:00 по времени Нур-Султана.


Фото: Турар Казангапов, НОК РК


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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