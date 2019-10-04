Казахстанская фигуристка Турсынбаева выиграла первую медаль в этом сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае прошел турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy, в котором приняла участие и казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, сообщает Sports.kz.

В короткой программе Турсынбаева набрала 66,47 балла и стала второй, а в произвольной — третьей с 119,62 балла. В итоговом протоколе Элизабет расположилась на втором месте с суммой 186,09 балла. Для нее эта серебряная медаль стала первой наградой в нынешнем сезоне — совсем недавно спортсменка восстановилась после травмы.

Победу на Shanghai Trophy же одержала россиянка Евгения Медведева: ее сумма — 191,78 балла. Тройку лучших замкнула представительница Южной Кореи Лим Ын Су — 184,64 балла.