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Казахстанская фигуристка Турсынбаева выиграла первую медаль в этом сезоне
4 Октября 2019 20:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Китае прошел турнир по фигурному катанию Shanghai Trophy, в котором приняла участие и казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, сообщает Sports.kz.
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В короткой программе Турсынбаева набрала 66,47 балла и стала второй, а в произвольной — третьей с 119,62 балла. В итоговом протоколе Элизабет расположилась на втором месте с суммой 186,09 балла. Для нее эта серебряная медаль стала первой наградой в нынешнем сезоне — совсем недавно спортсменка восстановилась после травмы.
Победу на Shanghai Trophy же одержала россиянка Евгения Медведева: ее сумма — 191,78 балла. Тройку лучших замкнула представительница Южной Кореи Лим Ын Су — 184,64 балла.
Ключевые слова: Спорт,
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