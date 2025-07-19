Казахстанская федерация футбола вынесла наказания клубам и игрокам КПЛ

Премьер-Лига

16 тур

«Женис» — «Жетысу»

За недисциплинированное поведение команды, выразившееся в предупреждении 4 (четырех) игроков и главного тренера команды в матче 16 тура чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами «Женис» — «Жетысу», в соответствии с подпунктом 1) статьи 48 ДР, на ФК «Жетысу», согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 393 200 (триста девяносто три тысячи двести) тенге. ФК «Жетысу», оплатить штраф до 15 августа 2025 года включительно.

За серьезное нарушение правил с возможностью сыграть в мяч в матче 16 тура чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами «Женис» — «Жетысу», в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды «Женис» Мартинс Жиана дисквалифицировать на 2 (два) матча. Срок дисквалификации считать с 14 июля 2025 года.

За ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента чемпионата, выразившееся в необеспечении необходимым количеством баннеров вокруг игрового поля и нахождении собаки на поле в матче 16 тура чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами «Женис» — «Жетысу», в соответствии со статьей 67 ДР, вынести замечание ФК «Женис».

«Тобол» — «Окжетпес»

За задержку матча на 2 минуты, вследствие позднего выхода команды из раздевалки, в матче 16 тура чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами «Тобол» — «Окжетпес», в соответствии с пунктом 1 статьи 63 ДР, на ФК «Тобол», согласно приложению № 1 к ДР наложить штраф в размере 60 МРП, что составляет 235 920 (двести тридцать пять тысяч девятьсот двадцать) тенге. ФК «Тобол», оплатить штраф до 15 августа 2025 года включительно.

«Женис» — Исламбек Куат

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ДР, исполнение санкции в виде дисквалификации игрока команды «Женис» Исламбек Куата частично приостановить с 15.07.2025 г. В соответствии с пунктом 4 статьи 32 ДР назначить игроку команды «Женис» Исламбек Куату испытательный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев с 15.07.2025 г.

«Тобол» — Карабаева Амура

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ДР, исполнение санкции в виде дисквалификации игрока команды «Тобол» Карабаевой Амуры частично приостановить с 15.07.2025 г. В соответствии с пунктом 4 статьи 32 ДР назначить игроку команды «Тобол» Карабаевой Амуре испытательный срок продолжительностью 6 (шесть) месяцев с 15.07.2025 г.

«Елимай»

За публикацию в социальной сети Instagram официального аккаунта ФК «Елимай», на которой @merashaaaaa некорректно комментирует качество судейства матча 15 тура чемпионата Республики Казахстан по футболу сезона 2025 года между командами «Елимай» — «Тобол», в соответствии со статьей 67 ДР, вынести замечание ФК «Елимай».