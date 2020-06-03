Казахстанская федерация триатлона провела первую серию TEMIRADAM Training
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация триатлона официально провела первую серию проекта TEMIRADAM Training, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.
Первая тренировочная гонка прошла вдоль шоссе Каркаралы по направлению в поселок Косшы. Участники состязались в дисциплине дуатлон и преодолели дистанцию, которая состояла из бега на пять километров, велогонки на 20 километров и бега на 2,5 километра.
В организованной по соответствующим санитарным нормам гонке с транзитной зоной приняли участие четыре атлета.
Напомним, Федерация до начала пандемии запланировала соревнования с широкой географией, охватывающие некоторые страны Средней Азии – Кыргызстан и Узбекистан. А первый транснациональный триатлонный ивент Шымкент-Ташкент должен был стартовать 11 апреля. Вирус поменял все планы и старты были перенесены на неопределенный срок.
Отмечается, что старт прошел по всем предписанным санитарным и профилактическим нормам.
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