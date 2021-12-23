Казахстанская федерация триатлона назвала лучших спортсменов года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла официальная церемония награждения Казахстанской федерации триатлона по итогам 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В номинации «Прорыв года – лучший отличившийся спортсмен» была награждена серебряная медалистка чемпионата Азии на спринтерской дистанции в Чолпон-Ате, абсолютная чемпионка РК по триатлону на суперспринтерской, спринтерской и стандартной дистанциях, а также победительница Кубка TEMIRADAM в категории Pro Екатерина Шабалина .
«Спортсменом года» во второй раз стал чемпион Азии в спринте 2021 года, абсолютный лидер национального рейтинга, победитель Кубка TEMIRADAM в категории Pro, член национальной сборной Дарын Конысбаев .
«Тренером года» была признана Каролина Гидич, которая на протяжении многих лет воспитывает юных триатлетов Акмолинской области. На континентальном первенстве в Чолпон-Ате воспитанники Гидич завоевали весь подиум почета.
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