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Казахстанская федерация тенниса стала победителем Altyn Samǵaý-2021

13 Декабря 2021 02:00
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Казахстанская федерация тенниса стала победителем Altyn Samǵaý-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в Нур-Султане состоялась торжественная церемония вручения Премии Altyn Samǵaý-2021. Национальный Олимпийский комитет Казахстана вместе с болельщиками подводит таким образом итоги насыщенного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанская федерация тенниса выиграла в номинации «Лучшая национальная федерация».

Победителя определяла специально созданная комиссия при НОК Казахстана. Оценка работе выставлялась по множеству критериев: вкладу в развитие инфраструктуры, активности и уровню организации соревнований, международной деятельности и, конечно, спортивным результатам.

В 2021 Федерацией было проведено 47 международных и 28 республиканских турниров. Продолжается усиленная работа по развитию теннису в регионах, а также детского спорта. При этом акцентировано внимание на повышении квалификации тренеров и судей.

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#Нур-Султан   #Спорт   #Теннис  
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