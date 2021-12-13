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вчера 20:00
Казахстанская федерация тенниса стала победителем Altyn Samǵaý-2021
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в Нур-Султане состоялась торжественная церемония вручения Премии Altyn Samǵaý-2021. Национальный Олимпийский комитет Казахстана вместе с болельщиками подводит таким образом итоги насыщенного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанская федерация тенниса выиграла в номинации «Лучшая национальная федерация».
Победителя определяла специально созданная комиссия при НОК Казахстана. Оценка работе выставлялась по множеству критериев: вкладу в развитие инфраструктуры, активности и уровню организации соревнований, международной деятельности и, конечно, спортивным результатам.
В 2021 Федерацией было проведено 47 международных и 28 республиканских турниров. Продолжается усиленная работа по развитию теннису в регионах, а также детского спорта. При этом акцентировано внимание на повышении квалификации тренеров и судей.
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