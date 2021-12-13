Казахстанская федерация тенниса стала победителем Altyn Samǵaý-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря в Нур-Султане состоялась торжественная церемония вручения Премии Altyn Samǵaý-2021. Национальный Олимпийский комитет Казахстана вместе с болельщиками подводит таким образом итоги насыщенного года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанская федерация тенниса выиграла в номинации «Лучшая национальная федерация».

Победителя определяла специально созданная комиссия при НОК Казахстана. Оценка работе выставлялась по множеству критериев: вкладу в развитие инфраструктуры, активности и уровню организации соревнований, международной деятельности и, конечно, спортивным результатам.

В 2021 Федерацией было проведено 47 международных и 28 республиканских турниров. Продолжается усиленная работа по развитию теннису в регионах, а также детского спорта. При этом акцентировано внимание на повышении квалификации тренеров и судей.