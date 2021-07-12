Казахстанская Федерация шахмат представила итоги первого полугодия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии международного дня шахмат, который по традиции ежегодно отмечается 20 июля, Казахстанская Федерация шахмат предоставила информацию о шахматных турнирах по итогам первого полугодия, передает МИА «Казинформ».

Благодаря поддержке государственных структур и спонсорству партнеров состоялся ряд шахматных турниров в разных форматах, в том числе по оффлайн, онлайн и гибридным шахматам.

Так, с 11 по 20 декабря 2020 года в г.Алматы в гостинице прошел самый важный турнир страны - финал Кубков (Чемпионатов) Республики Казахстан по классическим шахматам среди мужчин и женщин. В турнире приняли участие члены сборной, победители и призеры чемпионатов Казахстана 2019-2020 гг. и номинанты Федерации шахмат.

В качестве партнеров данных соревнования выступили: АО «ФНБ «Самрук-Казына», КФ «Фонд поддержки индустрии и туризма и спорта», авиакомпания Air Astana и Международный финансовый центр «Астана».

21 - 29 мая 2021 года на игровой платформе Tornelo завершился Азиатский открытый континентальный чемпионат по гибридным шахматам, призовой фонд которого составил 16 000 долларов США. Гибридные шахматы – соревнование, когда игроки турнира контролируются арбитром во время игры онлайн. В течение девяти дней 82 шахматистов Азиатского континента, в том числе 6 шахматистов из Казахстана, боролись за право участия в Кубке мира 2021 года.

Также с 4 по 10 июня 2021 года в г.Костанай прошел республиканский шахматный опен турнир по классическим шахматам «Мемориал А.Г.Уфимцева». Соревнование в память о выдающемся шахматисте и замечательном человеке Анатолии Уфимцеве традиционно проводится Федерацией с 2015 года. А.Уфимцев широко известен, как автор дебюта с d7-d6 и g7-g6 в ответ на 1.е2-е4. Он внес огромный вклад в воспитание казахстанской шахматной молодежи, популяризацию шахмат в Казахстане, ярко вписал свое имя в мировую теорию шахмат.

Партнеры данных соревнований – авиакомпания Air Astana, АО «Группа Компаний Аллюр», ТОО «СарыаркаАвтоПром», Международный финансовый центр «Астана».

27 июня 2021 года Федерация успешно провела шахматный онлайн-турнир «III Кубок среди СМИ Казахстана по шахматам», посвященный празднованию Дня работников СМИ Казахстана.

«Во время пандемии авиакомпании стали одной из самых пострадавших отраслей, которые понесли значительные убытки. Очень отрадно, что авиакомпания Air Astana не только удержалась на плаву, но и продолжила свой путь устойчивого развития, в том числе, с одновременным оказанием спонсорской помощи Федерации», - отметили в КФШ.