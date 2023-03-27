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    19:44, 26 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанская федерация шахмат отреагировала на скандал на турнире в Нью-Дели

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация шахмат выступила с заявлением по организации турнира Гран-при по шахматам среди женщин в Нью-Дели. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Казахстанской общественностью активно обсуждаются вопросы организации турнира Гран-при по шахматам среди женщин в городе Нью-Дели. Казахстанская федерация шахмат считает необходимым заявить, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии. Со своей стороны, Федерация выражает поддержку казахстанским спортсменкам и надеется, что уровень организации женских шахматных турниров в мире будет расти. Также Казахстанская федерация шахмат обсуждает сложившуюся ситуацию с ФИДЕ и всеми заинтересованными сторонами. Женская сборная страны по шахматам является гордостью казахстанского спорта. Мы уверены, что наши титулованные шахматистки смогут урегулировать сиюминутные разногласия и будут радовать почитателей своего таланта новыми победами, в том числе на командном уровне. Федерацией будут созданы для этого все необходимые условия», - говорится в заявлении Федерации.

    Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева раскритиковала шахматистку Жансаю Абдумалик, решившую покинуть турнир из-за уровня его организации. Ж. Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой. Между тем, президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович принес извинения участникам турнира Гран-при в Индии.

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