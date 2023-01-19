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Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана

19 Января 2023, 16:54
Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность снявшей хиджаб шахматистки из Ирана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация шахмат обеспечила безопасность шахматистки из Ирана Сара Хадем, которая выступала с непокрытой головой на чемпионате мира по блиц-шахматам в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сара Хадем выступала на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Алматы без хиджаба. Как стало известно, ношение платка обязательно для женщин Ирана в связи со строгим дресс-кодом исламской республики. Позже также говорилось о том, что в ее адрес поступали угрозы.

Вице-президент РОО «Казахстанская шахматная федерация» Дармен Садвакасов признался, что на самом деле были определенные риски по поводу этой участницы.

«Мне, как директору турнира, пришлось собрать своих коллег, серьезно рассмотреть ситуацию. Были звонки от неизвестных в адрес, в том числе работников федерации с попыткой выяснить места проживания, маршрут и прочие детали касательно этой участницы. Поэтому мы понимали, что ситуация может неожиданно развернуться довольно остро. Обратились к нашим коллегам, партнерам, к акимату города Алматы с просьбой обеспечить безопасность спортсменки. Продумали ее маршрут, как она будет уезжать, мы обеспечили ей безопасный выезд из страны», - прокомментировал на брифинге в СЦК Дармен Садвакасов.

По его словам, из Казахстана шахматистка улетела не к себе на родину, а в Европу.

Ранее сообщалось, что 25-летняя Сарасадат Хадемальшарьех, одна из самых перспективных иранских шахматисток в мире с 2012 года, будет вынуждена сменить место жительства на Испанию после своего участия в чемпионате мира по блиц-шахматам ФИДЕ в Алматы, прошедшего 25-30 декабря прошлого года.

Спортсменка опасается за безопасность своей семьи в Иране, потому что на нескольких фотографиях была запечатлена без хиджаба. Источники EL PAÍS, близкие к игроку, сообщили что семья шахматистки владеет квартирой в Испании, но они не знают, получила ли спортсменка вид на жительство в европейской стране или намерена запросить политическое убежище.


Фото: LENNART OOTES/FIDE

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