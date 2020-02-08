Казахстанская федерация профессионального бокса определила пути развития

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась отчетно-выборная конференция казахстанской федерации профессионального бокса, на которой состояли выборы президента этой общественной организации и обсуждались стратегически-важные вопросы развития и охраны здоровья боксеров, передает МИА «Казинформ».

В работе VI отчетно-выборной конференции приняли участие представители всех трех городов республиканского значения – Нур-Султана, Алматы, Шымкента и различных регионов страны, а также деятели и специалисты профессионального бокса из Кыргызстана.

Президентом федерации профессионального бокса вновь избран известный казахстанский журналист и деятель отечественного медиа-пространства Ерлан Бекхожин.

Основными целями конференции стало также обсуждение важных вопросов развития всеми заинтересованными сторонами – промоутерскими компаниями, частными клубами, спортсменами, тренерами и всеми теми, чья деятельность связана с профессиональным боксом.

В отчетном докладе вице-президент федерации, серебряный призер Олимпиады-1980 Виктор Демьяненко рассказал о том, сколько боксеров прошли лицензирование, какие зарегистрированы казахстанские промоутерские компании, сколько проведено вечеров бокса под контролем федерации и другое.

По вопросам охраны здоровья боксеров говорил председатель медицинской комиссии Евгений Грапов. А допинг-контроль стал темой выступления директора национального антидопингового центра Майры Бакашевой.

Вниманию участников конференции была также предложена презентация масштабного проекта «Хабар Boxing Fight Night». Авторы предложили очень интересную идею, как определять обладателей поясов чемпионов Казахстана по боксу среди профессионалов. Проект предусматривает организацию в течение года в различных городах страны семи вечеров бокса, в каждом из которых будет проведено по 8 боев. В результате поединков по системе с выбыванием определятся чемпионы Казахстана среди профессионалов в четырех весовых категориях. Бои за чемпионские пояса планируется показать на республиканском телеканале «Хабар».

«Очень радует та большая заинтересованность в развитии в Казахстане профессионального бокса, которую проявили участники конференции при обсуждении всех вопросов. Уверен, что представленные проекты и изложенные идеи привлекут внимание многих специалистов, болельщиков и поднимут популярность спорта в целом в нашей стране», - отметил президент Казахстанской федерации профессионального бокса Ерлан Бекхожин.