+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 18 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанская федерация хоккея представила логотип Олимпийского квалификационного турнира в Нур-Султане

1 Ноября 2019 14:55
Поделиться:
Казахстанская федерация хоккея представила логотип Олимпийского квалификационного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 6 по 9 февраля 2020 года в столице Казахстана пройдут матчи третьего отборочного раунда на зимние Олимпийские игры Пекин-2022, сообщает СИА «SPORTINFORM», со ссылкой на пресс-службу QHF.

Новости по теме

ХК «Барыс» вел в счете 2:0 и проиграл в пятом овертайме подряд
ХК «Торпедо» обыграл «Ижсталь» в матче ВХЛ «Барыс» после четвертого овертайма подряд победил по буллитам минское «Динамо» «Барыс» после двух поражений вырвал победу в матче с подольским «Витязем»

Турнир в Нур-Султане пройдет под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Национальная сборная Казахстана сыграет в группе «Н» с командами Украины, Польши. Еще один соперник станет известен после квалификационных матчей в ноябре-декабре этого года.

Специально для предолимпийского отборочного турнира Казахстанская федерация хоккея разработала логотип, который был утвержден в ИИХФ.

Логотип олицетворяет собой современный казахстанский хоккей. Традиционный национальный орнамент символизирует устремления казахстанского общества, которое чтит традиции и богатую историю страны и народа. Матчи третьего раунда предолимпийского отборочного турнира группы «Н» пройдут на льду «Барыс Арены» в течение четырех дней (с учетом дня отдыха), по две игры в день. Отметим, что команда, победившая на этом турнире, получит право сыграть в финальной квалификации, где будет разыграна прямая путевка на Олимпийские игры Пекин-2022.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив