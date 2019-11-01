Казахстанская федерация хоккея представила логотип Олимпийского квалификационного турнира в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 6 по 9 февраля 2020 года в столице Казахстана пройдут матчи третьего отборочного раунда на зимние Олимпийские игры Пекин-2022, сообщает СИА «SPORTINFORM», со ссылкой на пресс-службу QHF.
Турнир в Нур-Султане пройдет под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). Национальная сборная Казахстана сыграет в группе «Н» с командами Украины, Польши. Еще один соперник станет известен после квалификационных матчей в ноябре-декабре этого года.
Специально для предолимпийского отборочного турнира Казахстанская федерация хоккея разработала логотип, который был утвержден в ИИХФ.
Логотип олицетворяет собой современный казахстанский хоккей. Традиционный национальный орнамент символизирует устремления казахстанского общества, которое чтит традиции и богатую историю страны и народа. Матчи третьего раунда предолимпийского отборочного турнира группы «Н» пройдут на льду «Барыс Арены» в течение четырех дней (с учетом дня отдыха), по две игры в день. Отметим, что команда, победившая на этом турнире, получит право сыграть в финальной квалификации, где будет разыграна прямая путевка на Олимпийские игры Пекин-2022.
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