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Казахстанская федерация футбола отказывается от финансирования за счёт государства

15 Ноября 2021 22:05
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Казахстанская федерация футбола отказывается от финансирования за счёт государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Азамат Айтхожин прокомментировал результат матча с Францией (0:8) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

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«Прежде всего, хочется попросить прощения у отечественных болельщиков за неудачу в игре с Францией. Каждое поражение мы переживаем внутри себя. Добавлю, что из-за потерь большой группы ведущих футболистов сыграть оптимальным составом в Париже мы, к сожалению, не смогли. На сегодняшний день стоит констатировать, что у нас нет резерва национальной команды. Те игроки, которые заменили лидеров команды, не готовы ещё играть на международном уровне.

Что касается критики общественности, то скажу открыто: в уходящем и предыдущем годах Казахстанская федерация футбола получила из государственного бюджета по 200 миллионов тенге, которые были направлены на подготовку и организацию сборов для различных сборных к международным соревнованиям – юношеские (U17, U19), молодёжная U21, Blind-Football (футбол для незрячих), женские, национальная, пляжная, а также футзальная сборные. О каких миллиардах идёт речь?

С будущего года Казахстанская федерация футбола приняла решение – отказаться от финансирования за счёт государственных и квазигосударственных структур. Финансироваться организация будет за счёт поступлений средств УЕФА, а также привлечения спонсорских денег.

Поэтому тем критикам и популистам, которые хотят сделать себе рекламу на волне неудач сборной, скажу: вы хотя бы попробуйте вникнуть в суть самой проблемы, изучите матчасть, прежде чем нести бред. Футбол всегда был и будет жить в нашей стране. Это, несомненно, спорт номер один, которым живут миллионы людей. Естественно, чтобы вывести его на новый уровень, нужны годы и поддержка всех неравнодушных. Когда выигрывает сборная, вы забываете о той грязи, которую лили вчера на этих парней и говорите, что всегда поддерживали их. Поэтому с командой нужно быть всегда – и в дни поражений, и в дни побед.

Также добавлю, что в ближайшее время вместе с главным тренером национальной сборной проведём встречу с ведущими спортивными журналистами, чтобы ответить на волнующие общественность вопросы», – сказал Айтхожин.


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