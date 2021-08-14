Казахстанская федерация дзюдо назначила премии призерам Олимпиады-2020, чемпионатов мира и Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нур-Султане и Алматы состоялась церемония награждения призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии по дзюдо. Президент Казахстанской федерации дзюдо Кайрат Кожамжаров назначил денежное вознаграждение спортсменам и тренерам, представителям научно-комплексной группы национальной сборной.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В столице президент Федерации Кайрат Кожамжаров вручил сертификат на 5 млн тенге бронзовому призеру ХХХІІ летних Олимпийских игр дзюдоисту Елдосу Сметову.

«Сегодня мы подводим итоги такого важного спортивного события, как Олимпийские игры. В Токио Елдос, гордость нашей страны, смог показать очень результативную борьбу и принести в копилку страны бронзовую медаль. Это историческая награда для нас и для казахстанского дзюдо. Елдос - первый казахстанский дзюдоист, ставший двукратным призером Олимпийских игр. Несмотря на незначительные травмы, он еще раз доказал, что является сильнейшим спортсменом мирового класса», - сказал президент Казахстанской федерации дзюдо Кайрат Кожамжаров.

Он отметил, что члены национальной сборной по дзюдо не вернулись с важных стартов года без призов.

«Нельзя сказать, что этот год был для дзюдо Казахстана плохим. Несмотря на пандемию, трудности и ограничения, с которыми они столкнулись, спортсмены национальной сборной не вернулись без призов с важных соревнований, в которых они участвовали. К примеру, с чемпионата мира Гусман Кыргызбаев вернулся с серебром, а Елдос Жумаканов завоевал бронзу чемпионата Азии. Наши девушки в этом году также не остались без наград. Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль чемпионата Азии среди женщин, где Севара Нишанбаева также завоевала бронзовую медаль и вошла в тройку лидеров».

Торжественное мероприятие продолжилось в Алматы под председательством президента Казахстанской федерации дзюдо Кайрата Кожамжарова. Серебряному призеру чемпионата мира 2021 года Гусману Кыргызбаеву присуждено 4 млн тенге, призерам чемпионата Азии Абибе Абужакыновой (серебро) и Елдосу Жумаканову (бронза) – 500 тысяч тенге, бронзовому призеру континентального первенства Севаре Нишанбаевой - 300 тысяч тенге. На торжественном мероприятии в Алматы сертификаты спортсменам вручил генеральный секретарь Казахстанской федерации дзюдо Асхат Житкеев.

Кроме того, награды получили главный тренер национальной сборной, личные тренеры спортсменови представители научно-комплексной группы.