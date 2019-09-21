Казахстанская федерация бокса требует у AIBA объяснений по итогам боя Василия Левита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская федерация бокса направила временно исполняющему обязанности президента AIBA письмо, в котором выражает возмущение итогом поединка Василия Левита и эквадорского боксёра в полуфинале чемпионата мира в России и заявляет, что будет требовать объяснений после чемпионата. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Уважаемый Мухаммед Мустасан! Казахстанская федерация бокса вынуждена обратиться к Вам в связи с судейством на XX чемпионате мира в Екатеринбурге, - говорится в письме, подписанном исполнительным директором КФБ Бекжаном Бектеновым. - В ходе предварительных поединков судьями было сделано несколько сомнительных с нашей точки зрения решений. Самое глубокое возмущение вызвало решение о бое в полуфинале весовой категории до 91 килограмма между Василием Левитом из Казахстана и Хулио Цезаром Кастилльо Торесом из Эквадора.

Эксперты, видевшие этот поединок – не только казахстанские, но и зарубежные, такие как Олег Саитов, Алексей Тищенко, Егор Мехонцев, Григорий Дрозд – безоговорочно отдали победу в этом бою Василию Левиту. Преимущество казахстанского боксёра во всех трёх раундах было очевидно для всех, кто обладает зрением.

Однако судьи AIBA, очевидно, используют собственные методы оценки, о которых они не рассказали общественности. Три судьи – представители США, Южной Кореи и Уганды - отдали победу эквадорскому боксёру. Причём уважаемый судья из Южной Кореи присудил победу оппоненту Левита со счётом 30:27!

Возможно, болельщикам на трибунах бой был виден не так хорошо, как боковым судьям. Но болельщики и эксперты во всём мире имели удовольствие видеть этот поединок во всех деталях благодаря прекрасной телевизионной и интернет-трансляции, и абсолютное большинство считает Левита победителем.

Нам известно, что благодаря новым правилам тренеры имеют право подать протест и добиться пересмотра. Но в этом случае секунданты боксёра не могли справиться с ситуацией. Казахстанские тренеры просто не поверили своим глазам, когда увидели, как поднимают руку эквадорскому боксёру. Они не смогли справиться со своими эмоциями и покинули ринг. Через несколько секунд тренер вернулся, но принять жёлтую карточку у него отказались.

Уважаемый господин Мустасан, мы уже проходили через такую неприятную ситуацию в Рио, после боя Василия Левита и россиянина Евгения Тищенко. Позорное судейское решение во время Олимпиады весь мир назвал ограблением. После него произошло много событий и AIBA заявляла, что проведёт кардинальные реформы, которые исключат коррупцию. Казахстанская федерация бокса поверила, что AIBA сдержит обещания на чемпионате мира в Екатеринбурге. Но опять столкнулась с разочарованием.

Как Вы знаете, на протяжении многих лет Казахстан активно поддерживал начинания AIBA и даже был назван лучшей боксёрской федерацией. Мы с воодушевлением принимали заявления о том, что AIBA сделает всё, чтобы вернуться в олимпийскую семью. Мы готовы были сделать всё возможное для этого.

Сегодня день финала. Мы бы хотели попросить Вас сделать все возможное для обеспечения честного и прозрачного судейства на сегодняшних соревнованиях. Затем, сразу по завершении чемпионата, Казахстанская федерация бокса потребует официального разъяснения всех вопросов, касающихся судейства на соревнованиях AIBA, а также просим сообщить нам о мерах, которые Вы намерены предпринять для предотвращения подобных ситуаций на соревнованиях в будущем».