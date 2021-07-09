Казахстанская этно-рок группа выступила на «Сердце Фольклориады» в Уфе

УФА. БАШИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - 8 июля на сцене Уфимского амфитеатра на «Сердце Фольклориады» воцарился инструментальный казахский этно-рок. Уже знакомая уфимцам популярная группа Ulytau привезла из Казахстана пламенные приветы и уверения в любви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Башинформ.

«К вашему городу мы очень трепетно относимся, любим Уфу и всегда едем сюда с удовольствием!», — признались музыканты. Признания в любви на смеси башкирского и казахского языков прозвучали и со сцены.

«Улытау» в переводе с казахского языка означает «Великая гора». Группа образовалась 20 лет назад, чтобы продвигать в молодежной среде искусство игры на домбре в сочетании со скрипкой и преподнести миру величие казахского народного наследия.

На вопрос, какие три качества характеризуют настоящего казаха, музыканты отвечают: батыр (смелый), свободный и гостеприимный. Свобода и смелость выражаются в каждой композиции группы, где главным выразителем национального колорита становится домбра в руках Рустема Баекеева.

Большое место в репертуаре группы занимает и озвученная на современный лад мировая классика. Бессмертные творения Баха, Вивальди в драматичных соло единственной девушки в коллективе — скрипачки Асель Исаевой обретают новое дыхание.

Сообщение с Россией до сих пор еще не восстановилось в прежнем объеме из-за карантинного режима, но музыканты времени не теряли — записали несколько новых кюев, занимались студийной деятельностью, преподавали, Асель заканчивала магистратуру. Кроме того, группа Ulytau успела поучаствовать в онлайн-конкурсах:

«В марте мы получили Гран-при на фестивале в Лос-Анджелесе, он проходил онлайн. Участвовало более 80 стран. Конкурс проходил в несколько этапов — отборочный, потом межконтинентальный. Пройдя все эти этапы, мы выиграли. Для нас это было такое важное событие во время карантина. Это нас подбодрило и дало силы на дальнейшие дела», — рассказала Асель Исаева.

В составе группы играют не только казахи, соло-гитарист Максим Кичигин — музыкант с русско-алтайскими корнями. Музыканты проявляют интерес и к башкирской музыке, общаются с самой популярной башкирской этно-группой «Аргымак», познакомились с группой «Узорица» и готовы к организации совместных творческих проектов.

Про VI Всемирную Фольклориаду, в рамках которой выступают музыканты, они хорошо наслышаны и организацию принимающей стороны оценили высоко.

Отметим, что в эти дни на концертах Фольклориады в Башкортостане также выступает Ансамбль песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан.