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    08:22, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Казахстанская этно-рок группа выступила на «Сердце Фольклориады» в Уфе

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    УФА. БАШИНФОРМ – КАЗИНФОРМ - 8 июля на сцене Уфимского амфитеатра на «Сердце Фольклориады» воцарился инструментальный казахский этно-рок. Уже знакомая уфимцам популярная группа Ulytau привезла из Казахстана пламенные приветы и уверения в любви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Башинформ.

    «К вашему городу мы очень трепетно относимся, любим Уфу и всегда едем сюда с удовольствием!», — признались музыканты. Признания в любви на смеси башкирского и казахского языков прозвучали и со сцены.

    «Улытау» в переводе с казахского языка означает «Великая гора». Группа образовалась 20 лет назад, чтобы продвигать в молодежной среде искусство игры на домбре в сочетании со скрипкой и преподнести миру величие казахского народного наследия.

    На вопрос, какие три качества характеризуют настоящего казаха, музыканты отвечают: батыр (смелый), свободный и гостеприимный. Свобода и смелость выражаются в каждой композиции группы, где главным выразителем национального колорита становится домбра в руках Рустема Баекеева.

    Большое место в репертуаре группы занимает и озвученная на современный лад мировая классика. Бессмертные творения Баха, Вивальди в драматичных соло единственной девушки в коллективе — скрипачки Асель Исаевой обретают новое дыхание.

    Сообщение с Россией до сих пор еще не восстановилось в прежнем объеме из-за карантинного режима, но музыканты времени не теряли — записали несколько новых кюев, занимались студийной деятельностью, преподавали, Асель заканчивала магистратуру. Кроме того, группа Ulytau успела поучаствовать в онлайн-конкурсах:

    «В марте мы получили Гран-при на фестивале в Лос-Анджелесе, он проходил онлайн. Участвовало более 80 стран. Конкурс проходил в несколько этапов — отборочный, потом межконтинентальный. Пройдя все эти этапы, мы выиграли. Для нас это было такое важное событие во время карантина. Это нас подбодрило и дало силы на дальнейшие дела», — рассказала Асель Исаева.

    В составе группы играют не только казахи, соло-гитарист Максим Кичигин — музыкант с русско-алтайскими корнями. Музыканты проявляют интерес и к башкирской музыке, общаются с самой популярной башкирской этно-группой «Аргымак», познакомились с группой «Узорица» и готовы к организации совместных творческих проектов.

    Про VI Всемирную Фольклориаду, в рамках которой выступают музыканты, они хорошо наслышаны и организацию принимающей стороны оценили высоко.

    Отметим, что в эти дни на концертах Фольклориады в Башкортостане также выступает Ансамбль песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан.


    Теги:
    Культура Башкортостан Главная Музыка Россия
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