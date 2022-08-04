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Казахстанская дзюдоистка завоевала «серебро» чемпионата Азии
4 Августа 2022 19:05

Казахстанская дзюдоистка завоевала «серебро» чемпионата Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал финальный блок первого дня чемпионата Азии по дзюдо. В финале до 48 кг у женщин выступила Абиба Абужакынова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В решающей схватке ей противостояла Вакана Кога из Японии. Соперницы отметились активностью и высокой скоростью борьбы.

Судьбу золотой медали решил один эффективный прием, сделанный Когой. Она заработала балл, который и стал победным. Абужакынова завершила турнир с «серебром».


Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана



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