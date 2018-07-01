Казахстанская дзюдоистка выиграла «бронзу» на Гран-при Хорватии
28 Июля 2018 07:27 61
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Отгонцецэг Галбадрах завоевала бронзовую медаль на Гран-при Хорватии по дзюдо в Загребе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В схватке за «бронзу» в весовой категории до 48 килограммов Галбадрах победила итальянскую дзюдоистку Франческу Милани.
Напомним, в первом раунде Отгонцецэг выиграла у итальянки Франчески Джорды, во втором оказалась сильнее англичанки Келли Стэддон, однако в четвертьфинале потерпела поражение от украинки Дарьи Белодед. В первом утешительном раунде казахстанка взял верх над израильтянкой Ноа Минскер, а затем уже в схватке с Франческой Милани выиграла бронзовую медаль.
Ключевые слова: Спорт,
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