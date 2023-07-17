Казахстанская девушка-полицейский стала чемпионкой мира по борьбе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 14 по 17 июля в столице прошел чемпионат мира по борьбе на поясах среди взрослых. В соревнованиях приняли участие более 350 сильнейших спортсменов из 10 стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Честь Казахстана на мировом турнире представляла девушка-полицейский. Инспектор СОБР ДП Кызылординской области Арайлым Оразбай выступала в весовой категории 76 кг . Она боролась со спортсменами из пяти стран, в результате чего в финальной встрече одолела соперницу из Узбекистана, продемонстрировав упорство и твердую волю к победе.