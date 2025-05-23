Казахстанская делегация во главе с Сериком Жумангариным посетила наукоград Новосибирской области РФ

Задачу создать наукограды в Казахстане на основании детальной проработки и расчетов поставил Глава государства на мартовском Национальном курултае. Казахстанская делегация во главе заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики Сериком Жумангариным посетила Новосибирскую область, где на базе Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сформирован крупнейший в России научно-образовательный и инновационный центр.

Сибирское отделение РАН – крупнейшее региональное подразделение Академии. Его отличительной особенностью является ориентация научно-исследовательской деятельности на решение прикладных и государственных задач. Как отметил председатель СО РАН Валентин Пармон, экосистема работает по принципу последовательной интеграции: наука генерирует знания, далее происходит их внедрение в систему образования и практическую реализацию.

Фото: primeminister.kz.

На территории Новосибирского научного центра функционируют три академгородка, 53 научно-исследовательских института СО РАН, Новосибирский государственный университет, Академпарк, Медбиотехнопарк, наукоград «Кольцово» и другие ключевые объекты научно-инновационного кластера. Кольцово, получивший официальный статус наукограда в 2003 г., сегодня представляет собой один из крупнейших биотехнологических кластеров России. Здесь расположен Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разработавший вакцины от Эболы, гепатита А и COVID-19. В кластере работают более 30 малых инновационных компаний.

На рабочем совещании, в котором приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель СО РАН Валентин Пармон, представители научной среды и бизнеса, были представлены технологические и инновационные преимущества экосистемы, выстроенной по принципу треугольника Лаврентьева – «наука – образование – производство».

Как отметил Андрей Травников, опыт создания территорий с повышенной концентрацией науки и технологий разных форматов, таких как академгородки, наукограды, атомграды, неоднократно оправдал себя в прошлом веке и заслуживает того, чтобы его использовать и тиражировать в XXI веке. Он подчеркнул, что будет рад, если их опыт будет полезен и способствовать развитию научно-технологического потенциала Казахстана.

Фото: primeminister.kz.

На встрече были озвучены и экономические показатели: совокупная выручка резидентов Академпарка с 2021 по 2024 гг. увеличилась почти в два раза: с 31,8 млрд рублей до 60,5 млрд рублей соответственно. Размер выплаченных налогов – с 2,9 млрд рублей в 2021-м до 6,7 млрд рублей в 2024-м.

- Мы ориентированы на развитие МСБ, уделяем большое внимание развитию технологических центров. По нашим оценкам, 253 резидента Академпарка обеспечивают порядка 1,5% валового регионального продукта Новосибирской области. Для сравнения, вклад всего аграрного сектора региона – порядка 5% ВРП, — отметил генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод.

Казахстанская делегация посетила площадку строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) – первого в России источника синхротронного излучения поколения 4+. Запуск намечен на конец 2025 г. Это одна из самых передовых научных установок в мире, сравнимая с европейскими и южноамериканскими аналогами.

По итогам визита Серик Жумангарин стороны договорились наладить обмен профильными специалистами для более глубокого изучения модели функционирования наукограда и оценки перспектив ее применения в Казахстане.