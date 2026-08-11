Казахстанская делегация приняла участие в культурном обмене E‑Light CNPC

С 16 по 24 июля 2026 года в Китае состоялось мероприятие по культурному обмену нефтяной компании CNPC. В нем приняли участие 10 делегатов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, передает агентство Kazinform.

В рамках обмена делегаты побывали на производственных объектах Таримского и Чанцинского нефтяных месторождений, а в Пекине их путешествие завершилось мероприятием «E-Light на Шелковом пути», которое стало яркой точкой этой поездки.

Это мероприятие стало знаковым для казахстанских гостей и организаторов, так как 16 июля, в день отправления культурной делегации, Президент РК на встрече с представителями китайского бизнеса в Шанхае подчеркнул, что отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли беспрецедентного уровня, и страны вступили в новые «золотые 30 лет» двусторонних отношений.

Фото: CNPC

Президент Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад крупных компаний, включая CNPC, в модернизацию экономики Казахстана. В 2025 году товарооборот между странами достиг рекордных 49 млрд долларов, объем китайских инвестиций в Казахстан превысил 30 млрд долларов.

Ранее, 2 июля, вице-президент CNPC Сун Даюн на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Казахстана заявил о готовности компании использовать цифровые технологии для вывода энергетического сотрудничества на новый уровень. На фоне углубления энергетического и гуманитарного взаимодействия представители Казахстана отправились в эту поездку.

23 июля в Пекине прошло мероприятие «E-Light на Шелковом пути», где представители делегаций выступили с речами и поделились своими впечатлениями.

В ходе мероприятия, охватившего более 9000 километров, три представителя из Казахстана смогли воочию убедиться в том, как достигнутые Главами государств договоренности воплощаются в жизнь.