Казахстанская делегация провела переговоры с катарскими инвесторами в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ – В преддверии государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани в Казахстан, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, в Дохе проходит рабочий визит казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Целью визита является предметная проработка совместных инвестиционных проектов. В состав делегации вошло руководство Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства культуры и спорта, а также представители АО ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «КAZAKH INVEST», Международного финансового центра «Астана» и ряда частных компаний Казахстана.

«Надо признать, мы не использовали в полной мере потенциал Катара как мирового инвестора, несмотря на все возможности и дружеское отношение этой страны к нам. Катар – богатейшее государство с третьим в мире показателем ВВП на душу населения, с прогрессивным видением и инвестиционным присутствием во всем мире и в самых «топовых» активах через суверенный фонд – Qatar Investment Authority. И при этом у нас практически отсутствуют совместные инвестиционные проекты. Это наше упущение, и мы должны заново открыть для себя Катар» - отметил А. Айдаров.

В ходе визита члены делегации провели переговоры с председателем Центрального банка Катара, а также с первыми руководителями национальных компаний «Qatar Sports Investments», «Qatar Mining», «Qatari Diar», «Hassad Food», «Widam», «Katara Hospitality», суверенного фонда «Qatar Investment Authority», а также с Катарской ассоциацией бизнесменов и другими частными инвесторами.

В продолжение предыдущих договоренностей казахстанская делегация привезла 37 готовых «brownfield» проектов на сумму $4,6 млрд в таких отраслях как горно-металлургический, аграрно- и оборонно-промышленный комплексы, туризм, нефтехимия. Эти проекты отобраны с учетом специфики катарской инвестиционной политики и имеют надежных казахстанских партнеров.

Уже сейчас начались активные переговоры по проектам в отраслях животноводства и производства молока в Алматинской области, горно-металлургического комплекса и оборонной промышленности. Также в рамках расширения туристической инфраструктуры со стороны инвесторов получен запрос на возможность строительства туристических объектов в Алматинской и Мангистауской областях.