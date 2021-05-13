Казахстанская делегация приняла участие в заседании формата «Центральная Азия – Китай»

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди приняла участие во 2-ом заседании формата «Центральная Азия – Китай», прошедшем в г. Сиань (КНР), в котором также приняли участие министры иностранных дел Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Главы МИД рассмотрели перспективы дальнейшего межрегионального взаимодействия в политической, торгово-экономической и транзитно-транспортных сферах, а также обсудили вопросы международной безопасности и совместной борьбы с пандемией COVID-19.

В ходе заседания стороны высказались за необходимость совместной работы по посткризисному восстановлению экономик, укреплению внутрирегиональной кооперации и охране окружающей среды. Отмечена важность активизации дипломатических усилий в вопросах эпидемиологической и биологической безопасности. Участники форума договорились о разработке дорожной карты по реализации выдвинутых сторонами инициатив.

Стороны выразили поддержку международным усилиям, направленным на формирование консенсуса между всеми сторонами мирного процесса в Афганистане и постепенной интеграции ИРА в экономические процессы в Южной и Центральной Азии.

По итогам заседания министрами приняты Меморандум о создании формата встреч министров иностранных дел «Центральная Азия - Китай», совместные заявления о сотрудничестве по борьбе с COVID-19, о развитии межрегионального сотрудничества и по Афганистану.