Казахстанская делегация принимает участие в 29-ом заседании СМИД ОБСЕ

1 Декабря 2022, 21:45

ЛОДЗЬ. КАЗИНФОРМ - Главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) собрались в г.Лодзь для участия в 29-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ и обсуждения актуальных для Организации вызовов и проблем на евроатлантическом и евразийском пространстве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе заседания были обсуждены итоги деятельности организации в этом году, актуальные вопросы региональной безопасности, предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов, борьбы с радикализацией, экстремизмом и транснациональными угрозами, сотрудничество в области безопасности информационных и коммуникационных технологий и другие.

Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. В своем обращении к участникам заседания он рассказал о масштабных политических и социально-экономических реформах в стране в рамках объявленного Президентом Касым-Жомартом Токаевым курса на построение «Справедливого Казахстана». Особое внимание министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ было привлечено к итогам недавних президентских выборов в стране, продемонстрировавших убедительную поддержку большинства казахстанцев курсу преобразований Главы государства.

М. Тлеуберди далее изложил позицию и видение Казахстана по вопросам, относящимся ко всем трем измерениям организации, акцентировав внимание на важности продолжения инклюзивного диалога и осуществления скоординированных действий стран-участниц ОБСЕ для совместного реагирования и предотвращения конфликтных ситуаций. В данном контексте было отмечено, что разногласия на пространстве ОБСЕ должны решаться дипломатическим путем.

Глава МИД РК подчеркнул, что восстановление доверия в Евро-Атлантике и Евразии в соответствии с духом Хельсинкского заключительного акта, Парижской хартии и Астанинской декларации имеет первостепенное значение, отметив, что в нынешние сложные времена страны должны «строить дороги и мосты, а не стены и траншеи».

Казахстан стал членом ОБСЕ в 1992 году. В 2010 году РК председательствовал в ОБСЕ, проведя в декабре того года саммит организации, увенчавшийся принятием документа «Астанинская памятная декларация: навстречу сообществу безопасности».

Фото: gov.kz