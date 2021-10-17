Казахстанская делегация прибыла в Кабул

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом прибыла с рабочим визитом в город Кабул. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках визита будут обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей.

Казахстан совместно с агентствами ООН намерен сотрудничать по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.



