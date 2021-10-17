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    11:34, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская делегация прибыла в Кабул

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    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанская делегация во главе со Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержаном Казыханом прибыла с рабочим визитом в город Кабул. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В рамках визита будут обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи населению Афганистана, а также восстановления торгово-экономических связей.

    Казахстан совместно с агентствами ООН намерен сотрудничать по дальнейшему расширению гуманитарных поставок народу Афганистана.



    Теги:
    Международная деятельность Главная Афганистан Внешняя политика Казахстана
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