Казахстанская делегация посетила Вашингтон

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Город Вашингтон посетила казахстанская делегация во главе с первым заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Умаровым Кайрат Ермековичем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

К.Умаров сообщил, что в течении нескольких дней казахстанская делегация провела большое количество встреч с представителями Белого дома, Госдепартамента и Конгресса США, общественно-политических групп, неправительственных организаций и аналитических центров.

Основная цель визита довести до американских коллег о ходе реализации реформ Президента РК Касым-Жомарта Токаева и другим большим изменениям в нашей стране.

«В Белом доме, в Госдепартаменте и в Конгрессе США, все позитивно воспринимают происходящие процессы в Казахстане, и мы ощущаем колоссальную поддержку со стороны администрации США» – сообщил К.Умаров.

Также с участием председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан были проведены встречи в Конгрессе США с представителями Демократической и Республиканской партиями. В нижней палате Парламента США были обсуждены ряд вопросов, в том числе о снятии устаревшей поправки «Джексона-Вэника». Запланированы двусторонние визиты депутатов в рамках активного развития межпарламентского диалога.

Глава казахстанского агентства международного развитию «KazAID» Аркен Арыстанов провел широкие консультации и встречи с представителями «USAID» для развития диалога и обмена опытом, в том числе реализации «Дорожной карты» сотрудничества с американским агентством.

Казахстанские представители Конституционного суда и Администрации президента РК провели активную работу и встречи с неправительственным сектором и ведущими аналитическими центрами в США.

К.Умаров положительно оценил итоги визита казахстанской делегации в США, которые прошли в хорошем и конструктивном ключе. Американская сторона заинтересована в продолжении процессов демократизации в Казахстане, а также оказанию помощи в политической и торгово-инвестиционной сфере нашей страны.

Высокопоставленный казахстанский дипломат отметил, что ни одна казахстанская компания не вошла ни в один пакет американских санкций и на сегодняшний день явных претензий Казахстану и угроз введения вторичных санкций нет.