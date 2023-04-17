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    20:46, 16 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстанская делегация передала гуманитарную помощь афганскому народу

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    Photo: gov.kz
    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Вчера казахстанская делегация во главе с вице-премьером - министром торговли Сериком Жумангариным посетила столицу Афганистана - город Кабул. Об этом сообщил в Facebook Айбек Смадияров, передает МИА «Казинформ.

    «Состоялась торжественная церемония передачи гуманитарной помощи афганскому народу. Это было сделано по поручению Главы нашего государства. Подробнее о поездке и гуманитарном грузе будет рассказано в официальных сообщениях Министерства торговли РК.


    Помимо этого, в Кабуле состоялась встреча казахских и афганских бизнесменов, провели специальный торговый бизнес-форум. И кажется вполне даже успешно. Предприниматели имеют большие планы на будущее, будет открыт Торговый дом Казахстана в Афганистане», - написал официальный представитель МИД РК.

    По его информации, население Афганистана по оценкам Фонда ООН в области народонаселения составляет около 40 млн человек и, естественно, это достаточно привлекательный рынок для наших производителей. Только за 2022 год объем двусторонней торговли с афганцами достиг рекордных 987,9 млн долларов, что в 2,1 раза выше, чем за предыдущий год. Увеличение торговли обусловлено, в первую очередь, ростом экспорта отечественной продукции. В этом же году можно смело говорить о преодолении отметки в 1 млрд. долл. за счет экспорта производимых в РК товаров.

    В основном наши бизнесмены поставляют туда муку пшеничную или пшенично-ржаную, пшеницу, овощи бобовые сушёные, прокат плоский из нелегированной стали, железнодорожные локомотивы, семена льна и масло подсолнечное.

    «Поскольку у международного сообщества есть общее понимание о том, что нельзя допустить экономического коллапса, гуманитарного кризиса в Афганистане нам нужно восстанавливать и развивать торгово-экономические связи с этой страной. В сфере экономического сотрудничества необходимо отметить важность реализации инфраструктурных проектов, как один из векторов развития отношений Казахстана с Афганистаном, в особенности в сфере интеграционных процессов Центральной и Южной Азии», - отметил А. Смадияров.


    Теги:
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